12 ton karpuzu ücretsiz dağıttılar

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde faaliyet gösteren mağaza yetkilileri, müşterilerine 12 ton ücretsiz karpuz dağıttı. Bir kamyon karpuzun ücretsiz dağıtılacağını duyanlar, mağazanın önüne akın etti. Kamyon kasasındaki karpuzlar 20 dakika içinde tükendi.

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