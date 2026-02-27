Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 2 yavrunun doğumuyla zebra sayısı 11'e çıktı

FATİH ÇAPKIN - Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 2 yavrunun dünyaya gelmesiyle zebra sayısı 11'e yükseldi.



Bursa Büyükşehir Belediyesine ait, Osmangazi ilçesindeki 206 bin 600 metrekarelik alanda kurulu hayvanat bahçesinde 138 türden 1076 hayvan bulunuyor.



Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan tesiste zebralar, doğal yaşam alanlarına uygun koşullarda barındırılıyor.



Güney Afrika türlerinin bulunduğu bölümde zürafa ve devekuşlarıyla birlikte yaşayan sürüde 8 dişi, 1 erkek ve 2 yavru zebra yer alıyor.



Toplam sayısı 11'e ulaşan zebralara kış aylarında ısıtmalı odalarda bakılıyor.



Zebraların bakıcısı Ergün Kuva, AA muhabirine, Türkiye'nin en kalabalık zebra sürüsünün Bursa Hayvanat Bahçesi'nde olduğunu söyledi.



Kış aylarında zebralara besin takviyesi yaptıklarını belirten Kuva, şöyle konuştu:



"Sürüde lider olarak tek erkek var. 2 yavru, 8 de dişi zebramız bulunuyor. Bunlar Afrika hayvanları, sıcak iklim hayvanları. Yazın dışarıda kalıyorlar. İçeri almıyoruz. Kış aylarında içeri alıyoruz. Isıtmalı odalarımız var. Ona göre bakımlarını yapıyoruz. Buradaki yaşam alanları 20 dönüme yakın. Çok ferah alanları var. Kışın, yaza oranla yüzde 40-50 oranında yemlerini artırıyoruz. Yavruların sağlık durumları gayet iyi. Bütün bakımıyla anneleri ilgileniyor. Ekstrem bir durum olursa biz müdahale ediyoruz. Türkiye'nin en kalabalık zebra sürüsü bize aittir. Zebralarımız çoğalıyorlar, üremeye de devam ediyorlar."



