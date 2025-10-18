Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Bursa'da konser verdi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde, Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 01:31 Güncelleme: 18.10.2025 - 01:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Bursa'da konser verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde, Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy sahne aldı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen festivale, Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Emir Ersoy'un gitar yorumları eşliğinde, pop ve alternatif müzikten seçilen eserlerle sanatseverler keyifli anlar yaşadı.

        Gecede sahne alan ikili, Sezen Aksu'nun "İkinci Bahar", "Şinanay", "Vazgeçtim", "Kaybolan Yıllar" ve "Gülmek İçin Yaratılmış" şarkılarını seslendirdi.

        Konser sonunda Bahadır ve Ersoy, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        "CIA Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi"
        "CIA Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi"
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        İlkay Gündoğan'dan Sane sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Sane sözleri!
        Eczacıyı darp eden saldırgan tutuklandı
        Eczacıyı darp eden saldırgan tutuklandı
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        Test sonuçları çıktı
        Test sonuçları çıktı
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de

        Benzer Haberler

        Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
        Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
        Bursa'da meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
        Bursa'da meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
        Bursa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Bursa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Bursa'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Bursa'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Konkordato ilan eden inşaat firmasına 'dolandırıcılık' soruşturmasında 3 tu...
        Konkordato ilan eden inşaat firmasına 'dolandırıcılık' soruşturmasında 3 tu...
        Bursa'da 15 Temmuz şehitleri için "253 hatim" programı düzenlendi
        Bursa'da 15 Temmuz şehitleri için "253 hatim" programı düzenlendi