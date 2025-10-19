Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
T.B'nin (51) kullandığı 16 BNE 922 plakalı motosiklet, Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Sokak'ta kaldırıma çarparak devrildi.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan T.B, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
