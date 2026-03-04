Bursa'da bir kadını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki plazada, bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.



Konak Mahallesi Lefkoşe Caddesi'ndeki bir plazanın dördüncü katındaki güzellik merkezinde silah seslerini duyanlar, polise ihbarda bulundu.



Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi.



Polis ekipleri, olay yerinde Nagihan K. ile Halit D'yi başından vurulmuş halde buldu.



Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Nagihan K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Halit D'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



Halit D'nin Nagihan K'ye ateş ettikten sonra intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.















