        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da bir kadını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

        Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki plazada, bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 21:15
        Bursa'da bir kadını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

        Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki plazada, bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.

        Konak Mahallesi Lefkoşe Caddesi'ndeki bir plazanın dördüncü katındaki güzellik merkezinde silah seslerini duyanlar, polise ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi.

        Polis ekipleri, olay yerinde Nagihan K. ile Halit D'yi başından vurulmuş halde buldu.

        Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Nagihan K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Halit D'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Halit D'nin Nagihan K'ye ateş ettikten sonra intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

