        Bursa'da unutulan altın ve para dolu çanta sahibine teslim edildi

        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da bir medikal firmasında unutulan, içerisinde altın ve para bulunan çanta, polis ekiplerinin çalışmasıyla sahibine teslim edildi.

        Giriş: 28.03.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Osmangazi ilçesindeki bir medikal firmasının çalışanları, işletmede bir çanta buldu.

        Çalışanlardan Ayşe Er, mesai arkadaşlarıyla birlikte çantayı açıp kontrol ettiğinde içerisinde altın ve para olduğunu gördü.

        Er, çantayı Çarşı Polis Merkezi ekiplerine teslim etti.

        Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bölgeden geçen araçların plakalarını tespit etti. Yapılan çalışma sonucu çantanın sahibine ulaşıldı.

        İçerisinde 7 Cumhuriyet altını, 2 Reşat altını, altın zincir ve 82 bin 200 lira nakit para bulunan çanta, sahibine teslim edildi.

        Ayşe Er, AA muhabirine, çantayı fark edip muhafaza altına aldıklarını söyledi.

        Sahibinin ortaya çıkmaması üzerine çantayı alıp polis merkezine teslim ettiklerini söyleyen Er, şöyle konuştu:

        "Medikal firmamıza bugün alışveriş için gelen bir teyzemiz koltuğun üzerinde çantasını unutmuş. Bunu da arkadaşım fark etti. Akşam üzerine kadar gelen olmadığı için çantayı açıp içerisindeki kutuları görünce doğrudan polise başvuruda bulunduk. Kamera kayıtlarından aracın plakasını tespit ettik. Plakadan sahibine ulaşıldı. Kaybettiğinin hala farkında değildi. Polislerin sayesinde fark etti ve almaya geldi. Çalışan arkadaşlarımız da ben de bu konularda duyarlıyız. Telefon kalıyor, çanta kalıyor. Ulaşabilirsek ulaşıyoruz. Ulaşamazsak kendileri gelip alabiliyorlar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

