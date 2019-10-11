Bursalı gencin, Almanya'da tren garındaki sır ölümü

BURSA´nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Mert Çokluk (24), master yapmak için gittiği Almanya'nın Nürnberg kentindeki tren garında ölü bulundu. Alman makamları, Çokluk´un ölüm haberini ailesine 6 gün sonra bildirdi.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Bölümü'nü derece ile bitirdikten sonra master yapmak için Almanya´nın Nürnberg şehrindeki Nürnberg Üniversitesi'ne kayıt yaptıran Bursalı Mert Çokluk (24), 4 Ekim günü Nümberg Tren İstasyonu'nda ölü bulundu.
Çokluk´un ölüm haberi, ailesine, Alman makamlarınca İstanbul Konsolosluğu aracılığıyla 6 gün sonra bildirildi. Aileye, oğullarının nasıl öldüğüne dair bilgi verilmediği öğrenildi.
Mert Çokluk´un 9 Ekim´de üniversitede master sunumu yapmaya hazırlandığı, en son ailesi ile ölü bulunduğu günün sabahı telefonla görüştüğü belirtildi.
Orhangazi´de çiftçilik yapan ve oğlunun ölüm haberiyle yıkılan 3 çocuk babası Bekir Çokluk, Mert Çokluk'un cenazesini Türkiye´ye getirebilmek için konsolosluk yetkilileri ile görüşmelerini sürdürüyor.
BURSA
11 Ekim 2019 Cuma
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