Yöresel ürünler festivalde görücüye çıkıyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Yöresel Ürünler Tanıtım Festivali hafta sonu kapılarını açıyor.

Mustafakemalpaşa’nın sahip olduğu tüm kültürel değerlerinin sergileneceği festivalde kırsal kalkınmanın temeli olan yöreye has doğal gıda ürünlerinden el emeği objelere kadar birçok ürün görücüye çıkıyor.

Başta Mustafakemalpaşa Tatlısı olmak üzere salçalık biber, domates, kırmızıbiber ve süt üretiminde son yıllarda bölgenin lokomotifi konumuna yükselen Mustafakemalpaşa, kırsal kalkınmanın temeli olan doğal gıda ürünlerinden orman ürünlerine kadar sahip olduğu tüm yerel lezzetleri, “Yöresel Ürünler Tanıtım Festivali” kapsamında gün yüzüne çıkarıyor.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kırsalda yetişen ürünlerin tanıtımı ile sonraki aşamada bölge ekonomisinde ciddi bir hareketlilik olacağını söyledi.

Yöresel ürünlerin, yerinde kalkınma ve yerinde istihdam anlamı taşıdığını kaydeden Başkan Mehmet Kanar; “Organik ve iyi tarım ürünlerinden bölgemize has etnografik malzemelere kadar yöremizin tüm renkleri etkinliğimizde bir arada olacak. Organizasyon kapsamında katılımcılara ücretsiz stant sağlayacağız. Yöresel ürünlerin tanınırlığını arttıracak sergi hem üreticiler hem de kooperatifler için bir vitrin olacak” dedi.

Mustafakemalpaşa yöresinin zengin mutfağına ait yemek kültürünün tanıtılması, yeni nesillere aktarılması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla ilk kez düzenlenecek olan 1. Gastronomi Yemek Yarışmasında amatör aşçılarda hünerlerini gösterecek.

Mini fuar niteliğindeki organizasyon 181920 Ekim tarihlerinde Adnan Menderes Meydanında gerçekleştirilecek.

BURSA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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