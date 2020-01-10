Asa: “2020 hedefimiz 45 bin ton ürün satmak” Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: "2020 yılında 700 milyon TL ciro hedefliyoruz”

Marmarabirlik, 2019 yılında 39 bin 500 ton ürün satışı ve 600 milyon TL ciroya ulaşarak, 2020 hedefi yüzde 14’lük artışla 45 bin ton ürün satışı ve 700 milyon TL ciro hedefliyor. Bugünü değil, yarını düşündüklerini ve 2023 yılı 1 milyar ciro hedefine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Marmarabirlik büyüdükçe ortaklarımızın refah seviyesi de artacaktır” dedi.

Son 10 yıldır büyümesini sürdüren Marmarabirlik, 2020 yılına güvenle bakıyor. Sıkıntılı bir ürün alım kampanya dönemini geride bıraktıklarını bildiren Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Kuruma zarar vermeden, üreticilerimizi de mağdur etmeden, zorlukları aşmaya çalıştık. İki yıldır Marmarabirlik piyasa koşullarının üzerinde bir fiyatla ürün alımı yaptı. Geçmişte ürününü tüccara verenler kazandığını zannediyorlardı. Bugün ise geçmiş dönemlerde Marmarabirlik’e ürün veren üreticilerimiz kazanıyor. Üreticilerimiz bütün ürününü Marmarabirlik'e vermek istemekte, bu da ortaklarımızın Marmarabirlik’e duyduğu güvenin ve memnuniyetin bir göstergesidir. Hedefimiz ortaklarımızın bin bir zahmetle ürettikleri ürününe daha fazla değer kazandırmaktır" diye konuştu.

Marmarabirlik tarafından kilo başı verilen desteklere de değinen Asa, “Üreticilerimize verilen desteğin toplam miktarı 16 milyon 600 bin TL’dir. Bu miktar ile tesis veya çeşitli yatırımlar yapılabilirdi. Ama biz üreticimizin yanında olmayı tercih ettik, üreticimize destek verdik. Bu da kooperatif olmanın gereğidir” şeklinde konuştu.

Her zaman köklü çözüm üretmeye çalıştıklarının belirten Asa şunları söyledi:

“20042009 yılları arasında Marmarabirlik yıllık satış ortalaması 23 bin tonlardaydı. Bugün 40 bin ton satış rakamlarına ve 600 milyon TL ciroya ulaştık. Göreve geldiğimizden bugüne, değişim dönüşüm ve planlı büyüme hedefi ile yolumuza devam ediyoruz. Marmarabirlik'in 2020 hedefi, 45 bin ton ürün satmak ve 700 milyon TL ciro’ya ulaşmaktır. 2019 yılında, miktar olarak 7 bin 200 ton ürün ihraç ederek, en yüksek ihracat rakamına ulaşılmıştır. 2020 yılında 8 bin 500 ton ürün ve 28 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz.”

Marmarabirlik’in Turquality Marka Destek programına dahil edilen ilk kooperatif olduğunu bildiren Asa, “Turquality Marka Destek Programı gücümüze güç katacak, önümüzdeki yıllarda ihracatımızın artmasına ve büyümemize de büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca Turquality Marka Destek programı sayesinde, dünya genelinde marka bilinirliğimiz çok daha artacak ve uluslararası pazarda küresel bir oyuncu olmamız için de bize yeni kapılar açılacaktır” açıklamasını yaptı.

Bugünü düşünmediklerini yarınları düşündüklerini ifade eden Başkan Asa, “Biz üreticimizin geleceğini düşünüyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında satışlarımız artmakta ve her geçen gün daha da büyümekteyiz. Marmarabirlik büyüdükçe ortaklarımızın kazancı ve refah seviyesi de artacaktır. 2023 vizyonu hedefimiz yılda en az 50 bin ton ürün satmaktır” şeklinde konuştu.

BURSA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:49

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