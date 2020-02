Türk tekstil sektörüne koronavirüs dopingi

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman, Çin’de ortaya çıkan koronavirüsünden dolayı sektörde ciddi bir karışıklık yaşandığını söyledi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Topluluğu işbirliğinde ilk kez düzenlenen TexSum’20 etkinliği başladı. 1920 Şubat tarihleri arasında devam edecek etkinlikte Türkiye’nin farklı şehirlerinden tekstil ve hazır giyim sektörünün temsilcileri üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programın açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman, İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Müge HepyüksekKeçik, BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, programın açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında ilk defa gerçekleştirilen TexSum’20 etkinliğinin kalıcı olması temennisinde bulundu. Üniversite olarak özellikle bilim ve teknoloji alanında ciddi bir atılım içerisine girdiklerine işaret eden Kılavuz, “Üniversite olarak özellikle bilim ve teknoloji alanlarında ciddi bir atılım içerisine girdik. TÜBİTAK tarafından başlatılan Sanayi Doktora Programı’nı çok önemsiyoruz. Türkiye’nin prestij projelerinden biri olduğunu ve ülkemizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracak bir hamle olduğunu düşünüyoruz. Üniversite olarak da bu programın içerisinde mümkün olan en yüksek seviyede yer almak adına gayret gösteriyoruz. Çok farklı sektörlerde kontenjanlar aldık. 2019 çağrısında da Türkiye Araştırma Üniversiteleri içerisinde yükseliş trendi gösteren tek üniversiteyiz. 27 firma ile 100 doktora öğrencisi için protokol imzaladık. ÜniversiteSanayiDevlet ve Kent dinamiklerini buluşturan bu projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Mühendislik Fakültemizde arı gibi çalışan bir ekibimiz var. Onlarla ve başarılı öğrencilerimizle birlikte üniversitemizi hak ettiği noktalara çıkaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Sektöre Yön Verenler Paneli’nde konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ise tekstil sektörünün kesinlikle önemini yitirmediğinin altını çizdi. Bu söylemin çok geçmişte kaldığını vurgulayan Pınar Taşdelen Engin, “Sektörümüz Türkiye için de dünya için de asla önemini yitirmez ve gelişmeye devam eder. Bu alanda Avrupa’nın da en büyük üreticisi konumundayız. Sadece standart ve klasik ürünler üreten bir ülke değiliz. Sektörümüz gerçek anlamda çok çeşitlendirilmiş bir sektördür. Ayrıca kendi kaynakları ile üretim yapabilen ve üretim zincirinin her kademesinde gerçek anlamda kaliteli ürünlerin çıkarıldığı bir sektöre hizmet veriyoruz. Bu anlamda çok şanslıyız. Dünyada tekstil ihracatında 7. sıradayız. Avrupa’nın da 3. büyük konfeksiyon tedarikçisiyiz. Bu kelimeyi çok fazla kullanmak istemiyoruz. Çünkü gerçekten kendi trendlerimizi belirleyen ve dünyaya yön veren bir becerimiz var. İstihdam konusunda da çok güçlüyüz. Hazır giyimle birlikte 1 milyondan fazla istihdam sağlıyoruz. Hatta dolaylı sektörleri de düşünürsek 1 milyonun da çok üstüne çıkıyoruz. Yine hazır giyimle birlikte en fazla dış ticaret fazlası veren sektörlerden birisiyiz” şeklinde konuştu.

UHKİP Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir de hazır giyim sektöründe özellikle son yıllarda ciddi bir başarı oranı yakalandığının söyledi. 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 15 artış oranı yakaladıklarını aktaran Nüvit Gündemir, “2019 yılında yüzde 8’lik artışla 685 milyon dolar ihracat oranına yükseldik. Türkiye genelinin yüzde yarım arttığı bir yılda, Bursa’nın yüzde 8 oranını yakalaması bu kentin ve çevresinin değişen trendlere daha iyi ayak uydurabildiğini gösteriyor. Bu yıl da iyi bir başlangıç var. Türkiye geneli yüzde 5 artarken, Uludağ Hazır Giyim olarak yüzde 16’lık bir artış yakaladık. Bu trendin devam edeceğini ön görüyoruz. Bunun dışında ilk defa kilogram başına Dolar miktarı kırıldı. Aşağı doğru giden bir ivme vardı. Bu yıl ilk defa bunu tersine çevirdik. Demek ki katma değerli özgün ürünler üretebiliyoruz. Bunu yapabiliyorsak önümüzde çok daha güzel bir yol olacağını düşünüyorum” dedi.

Panelde konuşan İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman, şuanda Çin’de ortaya çıkan koronavirüsünden dolayı her şeyin alt üst olduğunu söyledi. Kendilerinin de son gelişmeleri ve gidişatı anlamaya çalıştıklarını belirten Ahmet Şişman, “Çin tedarik sıkıntısıyla uğraşıyor. Biz farklı yerlerden farklı talepler almaya başladık. Her hafta daha da artarak giden bir talep artışı var. Şuanda bunu anlamaya çalışıyoruz. Ne yapabiliriz, ne tarafa gidebiliriz diye düşünüyoruz. Çin’in kapasitesi çok yüksekti. Bunu karşılamak da Türkiye olarak mümkün değil. Dolayısıyla en karlı ve kabiliyetimizin olduğu tarafı seçip, oraya yoğunlaşmak istiyoruz. Bizim en büyük pazarımız Avrupa. Büyük ihtimalle Avrupa’dan ciddi bir talep artışı olacak. Çin’in komşuları da dâhil olmak üzere çok farklı yerlerden talepler geliyor. Bu hastalığın ne kadar süreceğini şuan kimse kestiremiyor. Bizim düşüncelerimize göre kesinlikle 2020 yılı böyle gidecek. Tahminlerimize göre ise 2 yıl kadar bizlere olumlu bir yansıması olacak” açıklamasını yaptı.

İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Müge Hepyüksel Keçik de, tekstil sektöründeki yüksek eğitimli personel sayısının genel istihdam içerisinde yüzde 25’lerin altında kaldığını açıkladı. Tekstil mühendislerine sektör olarak çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Müge HepyüksekKeçik, “Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı bu yıl 17,8 milyar dolar seviyesinde. Dünya hazır giyim ve konfeksiyon ticaretinin de 2 trilyon Dolar olduğunu düşünürsek ve dünya nüfusunun 2023 yılında 8,5 milyar nüfusa ulaşacağımızı düşünürsek insanlığın her zaman için bu sektöre ihtiyaç olacağını anlamak çok zor değil. Bu konuda her zaman umutluyuz ve sektörümüzün çok daha iyi noktalara gideceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

