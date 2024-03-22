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        Bursa Orman İşletme Müdür Yardımcısı ve 4 personel kazada yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 02:11 Güncelleme: 22.03.2024 - 02:15
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        Bursa Orman İşletme Müdür Yardımcısı ve 4 personel kazada yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Şerafettin Akşahin’in (48) de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        Kaza saat 19.00 sıralarında kırsal Tahtaköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Orman İşletme Müdür Yardımcısı Şerafettin Akşahin, kırsal Tahtaköprü Mahallesi’ne bağlı ormanda incelemede bulundu. Akşahin ve beraberindeki ekip, bölgedeki çalışmaların ardından Telat K. (58) yönetimindeki 16 Y 5379 plakalı kamyonetle ilçe merkezine dönmek üzere yola çıktı. Engebeli arazide sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole yuvarlandı. Takla atan kamyonetin sürücüsü Telat K. ile araçta bulunan Orman İşletme Müdür Yardımcısı Şerafettin Akşahin, orman koruma görevlileri Cemil K. (42), Ahmet Y. (35) ve Murat A. (22) yaralandı. Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan yaralıların durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede incelemede bulunan jandarma ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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