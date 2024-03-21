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        Kuyumcunun kar payı vaadiyle müşterilerini dolandırdığı olayda şikayetçi sayısı 104 oldu (2)

        2KİŞİ TUTUKLANDIBursa'da, kar payı vaadiyle müşterilerinin altınlarını ve dövizlerini emanet alarak dükkanı boşaltıp kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan, Kuyumcu İbrahim Kanlısu, eşi Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 18:25 Güncelleme: 21.03.2024 - 18:25
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        Kuyumcunun kar payı vaadiyle müşterilerini dolandırdığı olayda şikayetçi sayısı 104 oldu (2)
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        2KİŞİ TUTUKLANDI

        Bursa'da, kar payı vaadiyle müşterilerinin altınlarını ve dövizlerini emanet alarak dükkanı boşaltıp kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan, Kuyumcu İbrahim Kanlısu, eşi Ö.Kanlısu ve çalışını Murat Yılmaz'ın adliyedeki sorgulamaları tamamlandı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İbrahim Kanlısu ile Murat Yılmaz 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, Ö. Kanlısu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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