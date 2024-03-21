Kuyumcunun kar payı vaadiyle müşterilerini dolandırdığı olayda şikayetçi sayısı 104 oldu (2)

Bursa'da, kar payı vaadiyle müşterilerinin altınlarını ve dövizlerini emanet alarak dükkanı boşaltıp kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan, Kuyumcu İbrahim Kanlısu, eşi Ö.Kanlısu ve çalışını Murat Yılmaz'ın adliyedeki sorgulamaları tamamlandı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İbrahim Kanlısu ile Murat Yılmaz 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, Ö. Kanlısu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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