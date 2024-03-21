Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaçak sigara, tütün mamulleri ve elektronik sigara satışı yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karapınar Mahallesi'nde bir adrese baskın yapıldı.

Ekipler, bazı okullardaki öğrencilere ve vatandaşlara kaçak sigara, tütün mamulleri ve elektronik sigara satışı yaptığı iddia edilen A.T. (59) ve M.T'yi (33) yakaladı.