Bursa'da kontrolden çıkan otomobil iki bina arasındaki boşlukta asılı kaldı

Sağlık ekipleri, Ulu'ya ilk müdahaleyi sıkıştığı yerde yaptı. Askıda kalan otomobilin içine giren itfaiye erleri ise demir kesme makaslarıyla şasiyi keserek Ulu'yu sıkıştığı yerden kurtardı.

Kazayı görenlerin yardım çağrısında bulunması üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç, 3. Dağ Sokak ile Çayır Sokak kesişiminde bulunan iki bina arasındaki dar boşlukta dik şekilde asılı kaldı. Sürücü ise araçta sıkışarak yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.