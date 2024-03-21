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        Bursa'da kontrolden çıkan otomobil iki bina arasındaki boşlukta asılı kaldı

        Bursa'da kontrolden çıkarak iki bina arasında dik şekilde asılı kalan otomobilde ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:33 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:33
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        Bursa'da kontrolden çıkan otomobil iki bina arasındaki boşlukta asılı kaldı
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        Bursa'da kontrolden çıkarak iki bina arasında dik şekilde asılı kalan otomobilde ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 3. Dağ Sokak'ta seyir halinde olan Mehmet Ulu (70) idaresindeki 16 NU 725 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle yoldan çıktı.

        Araç, 3. Dağ Sokak ile Çayır Sokak kesişiminde bulunan iki bina arasındaki dar boşlukta dik şekilde asılı kaldı. Sürücü ise araçta sıkışarak yaralandı.

        Kazayı görenlerin yardım çağrısında bulunması üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Ulu'ya ilk müdahaleyi sıkıştığı yerde yaptı. Askıda kalan otomobilin içine giren itfaiye erleri ise demir kesme makaslarıyla şasiyi keserek Ulu'yu sıkıştığı yerden kurtardı.

        Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ulu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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