Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Savcı, şiddet uygulayan sevgilisini kıskandığı için öldüren Irına'ya haksız tahrik indirimi istedi

        BURSA'da, garson olarak çalıştığı restoranın sahibi olan ve kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği sevgilisi Turan Döner'i (39), kıskançlık nedeniyle öldüren Kazakistan uyruklu Irına Franzen'in (31) 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:19 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Savcı, şiddet uygulayan sevgilisini kıskandığı için öldüren Irına'ya haksız tahrik indirimi istedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’da, garson olarak çalıştığı restoranın sahibi olan ve kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği sevgilisi Turan Döner’i (39), kıskançlık nedeniyle öldüren Kazakistan uyruklu Irına Franzen’in (31) ‘kasten öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Franzen’in, ‘haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapsini istedi.

        Türkiye'ye 2019'da gelen ve Bursa'da alkollü restoranda garson olarak işe başlayan Kazakistan uyruklu Irına Franzen, işletme sahibi Turan Döner ile sevgili oldu. Franzen ile Döner, Yıldırım ilçesindeki kiralık evde birlikte yaşamaya başladı. Franzen, 8 Ağustos'ta ailesini görmek için gittiği Kazakistan'dan Bursa'ya döndü. Aynı evi paylaştığı Döner'in cep telefonunu kontrol eden Franzen, sevgilisinin en yakın arkadaşıyla kendisini aldattığını öğrendi. İkili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre; Turan Döner, sevgilisini darbetti. Bu sırada Franzen de mutfaktan aldığı bıçakla Döner'i kalbinden bıçakladı. Şoke olup çığlık atan kadın, çevredekilerden yardım istedi. İhbarla adrese çok sayıda ekip gönderildi. Yapılan kontrolde Turan Döner'in öldüğü belirlendi, gözaltına alınan Irına Franzen ise tutuklandı.

        CİNAYETİ ÖLDÜRÜLME KORKUSU İLE İŞLEDİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

        Irına Franzen hakkında 'Kasten öldürmek' suçlamasıyla Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanık Franzen'in ifadesi doğrultusunda, cinayeti öldürülme korkusu nedeniyle işlediğine dikkat çekildi. Franzen'in, "Turan ile sevgiliydik. Kazakistan'a, ailemin yanına tatile gitmiştim. Bir süre sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Bir gece Turan'dan şüphelenip, telefonunu karıştırdım. Turan'ın en yakın arkadaşım ile beni aldattığını gördüm" ifadesine yer verildi.

        Franzen, ifadesinde cinayeti işledikten sonra polise teslim olduğunu, tüm bunları kendisini korumak için yaptığını belirterek, "Turan, cep telefonunu karıştırdığımı öğrenince çılgına döndü. O anda çok korktum. Turan, telefonunu kurcaladığım için sinirlenip, kafama vurmaya başladı. Kendimi savunmak için mutfaktan bıçağı alıp, salladım. Öldürme kastım yoktu" dedi.

        'SARHOŞ GELİP, BANA ŞİDDET UYGULUYORDU'

        Irına Franzen'in yargılanmasına, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, Turan Döner'in kardeşleri ve annesi de hazır bulundu. Franzen, tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, Turan Döner'in kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve öldürme kastıyla hareket etmediğini söyleyerek, "Beni kıskanıyordu. Her sabah güne kavgayla başlıyorduk. Evde sürekli skandal tartışmalar yaşanırdı. Böyle bir durumun olmasını ben de istemezdim" dedi.

        Franzen, konuşmasının devamında şunları söyledi:

        "Beni en yakın arkadaşım ile aldattığını öğrendim, çılgına döndüm. Bir sabah Turan uyurken cep telefonunu karıştırmaya başladım. Mutfağa gelip, elimde cep telefonunu gördü. 'Neden cep telefonumu karıştırıyorsun?' diye bana bağırdı. Bana vurduktan sonra mutfak tezgahının üstüne düştüm. Turan, eline ekmek bıçağını aldı. Bir yandan da benim elimi tutuyordu. Ben de kendisini ittirdim. Her şey çok hızlı gelişti. Bıçağın elime nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Hırıltı çıkardığını görünce, yardım istemek için sokağa çıktım. Çok pişmanım. Onu seviyordum, öldürme kastım yoktu."

        Franzen'in ifadesinin ardından mütalaasını açıklayan savcı, 'Kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Franzen’in, 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapsini istedi.

        'AĞABEYİM UYKUSUNDA ÖLDÜRÜLDÜ'

        Savcının mütalaasına itiraz eden Turan Döner'in kardeşi Y.D., "Ben bu cinayetin tahrik altında olduğu görüşüne katılmıyorum. Ağabeyim uyuduğu esnada bıçaklanarak öldü. Bu noktada kendisini savunması söz konusu değildir. Kardeşim bir kadına şiddet uygulayacak biri değildir. Merhametinin kurbanı olmuştur" dedi.

        Irına Franzen'in avukatının savunma için ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, karar vermek üzere duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı
        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Tekne yangınına sahilden zorlu müdahale!
        Tekne yangınına sahilden zorlu müdahale!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Hangi saatler arasında oy verilecek?
        Hangi saatler arasında oy verilecek?
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Caddede dehşet! Miras için babasını öldürdü!
        Caddede dehşet! Miras için babasını öldürdü!
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        İş davalarında ayrıntıya dikkat!
        İş davalarında ayrıntıya dikkat!
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da ana yola kontrolsüz çıkan minibüs, özel halk otobüsü ve motosiklet...
        Bursa'da ana yola kontrolsüz çıkan minibüs, özel halk otobüsü ve motosiklet...
        Bakan Uraloğlu: 2002'den bu yana ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar...
        Bakan Uraloğlu: 2002'den bu yana ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar...
        Bakan Uraloğlu, restorasyonu tamamlanan İznik Roma Tiyatrosu'nun açılışında...
        Bakan Uraloğlu, restorasyonu tamamlanan İznik Roma Tiyatrosu'nun açılışında...
        Bakan Uraloğlu: 2002'den bu yana ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar...
        Bakan Uraloğlu: 2002'den bu yana ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bursa'da iftara katıldı:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bursa'da iftara katıldı:
        Bursa'da Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı'nın ilk istasyonu açıldı
        Bursa'da Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı'nın ilk istasyonu açıldı