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        Bursa'da ana yola kontrolsüz çıkan minibüs, özel halk otobüsü ve motosiklete çarptı: 3 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde ana yola kontrolsüz çıkan minibüsün önce halk otobüsüne, ardından motosiklete çarptığı kazada 3 sürücü de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 02:00 Güncelleme: 21.03.2024 - 02:05
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        Bursa'da ana yola kontrolsüz çıkan minibüs, özel halk otobüsü ve motosiklete çarptı: 3 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde ana yola kontrolsüz çıkan minibüsün önce halk otobüsüne, ardından motosiklete çarptığı kazada 3 sürücü de yaralandı.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Egemen Sokak’tan Ertuğrulgazi Caddesi’ne kontrolsüz çıkan Halil İbrahim S. (69) yönetimindeki 16 P 7238 plakalı minibüs, Serkan A. (39) yönetimindeki 16 M 06100 plakalı halk otobüsüne, ardından da aynı istikamette ilerleyen Emre K. (23) yönetimindeki 16 BBC 678 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 3 aracın sürücüsü de yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücüler, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

        Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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