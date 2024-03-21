Bursa'da ana yola kontrolsüz çıkan minibüs, özel halk otobüsü ve motosiklete çarptı: 3 yaralı

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Egemen Sokak’tan Ertuğrulgazi Caddesi’ne kontrolsüz çıkan Halil İbrahim S. (69) yönetimindeki 16 P 7238 plakalı minibüs, Serkan A. (39) yönetimindeki 16 M 06100 plakalı halk otobüsüne, ardından da aynı istikamette ilerleyen Emre K. (23) yönetimindeki 16 BBC 678 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 3 aracın sürücüsü de yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücüler, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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