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        Bursa'da erkek arkadaşını öldüren yabancı uyruklu kadının 18 yıla kadar hapsi istendi

        Bursa'da geçen yıl erkek arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Kazakistan vatandaşı kadının yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:47 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:47
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        Bursa'da erkek arkadaşını öldüren yabancı uyruklu kadının 18 yıla kadar hapsi istendi
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        Bursa'da geçen yıl erkek arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Kazakistan vatandaşı kadının yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

        Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Irına Franzen (31), olayda hayatını kaybeden Turan Döner'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Döner'in annesi ve kardeşleri, onun uyurken öldürüldüğünü düşündüklerini belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Tercüman eşliğinde savunmasını yapan Franzen ise kıskançlık nedeniyle her sabah kavga ettiklerini ve maktulün kendisini darbettiğini öne sürerek, "Böyle olmasını istemezdim." dedi.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda 26 Ağustos 2023'te, Kazakistan uyruklu Irına Franzen, restoran sahibi sevgilisi Turan Döner'i (42) evde bıçakla yaralamıştı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Döner'in hayatını kaybettiğini belirlemiş, gözaltına alınan Franzen tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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