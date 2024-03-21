Bursa Perakendeciler Derneğinden "kırmızı ette indirim" açıklaması:

Bursa Perakendeciler Derneği (PERDER), kırmızı et ürünlerinde fiyat indirim yapılacağını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, Bursa PERDER ile Et ve Süt Kurumunca (ESK), ramazan ayında vatandaşların kırmızı ete daha kolay ulaşması için indirim yapılması kararı alındığı bildirildi.

İndirim kararının detayları aktarılan açıklamada, "AK Parti Bursa Milletvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın girişimleri sonucu, Bursa PERDER ve ESK arasında imzalanan protokol ile Bursa'da kırmızı et fiyatlarında indirime gidildi. Buna göre, Bursa PERDER üyesi işletmelerde kıyma kilogram başına 324 lirayı, kuşbaşı ise 354 lirayı aşmayacak şekilde fiyatlandırılacak." bilgisi paylaşıldı.