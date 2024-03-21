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        Bursa Perakendeciler Derneğinden "kırmızı ette indirim" açıklaması:

        Bursa Perakendeciler Derneği (PERDER), kırmızı et ürünlerinde fiyat indirim yapılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:30 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:30
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        Bursa Perakendeciler Derneğinden "kırmızı ette indirim" açıklaması:
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        Bursa Perakendeciler Derneği (PERDER), kırmızı et ürünlerinde fiyat indirim yapılacağını duyurdu.

        Dernekten yapılan açıklamada, Bursa PERDER ile Et ve Süt Kurumunca (ESK), ramazan ayında vatandaşların kırmızı ete daha kolay ulaşması için indirim yapılması kararı alındığı bildirildi.

        İndirim kararının detayları aktarılan açıklamada, "AK Parti Bursa Milletvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın girişimleri sonucu, Bursa PERDER ve ESK arasında imzalanan protokol ile Bursa'da kırmızı et fiyatlarında indirime gidildi. Buna göre, Bursa PERDER üyesi işletmelerde kıyma kilogram başına 324 lirayı, kuşbaşı ise 354 lirayı aşmayacak şekilde fiyatlandırılacak." bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, ramazan ayında kırmızı ete yapılan indirimin tüketicilere büyük fayda sağlayacağını belirtti.

        Ramazan boyunca et satışlarının yoğun olduğunu vurgulayan Kılıç, yapılan protokolün, vatandaşların uygun fiyatlarla ete erişimini sağlamak adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.

        Kılıç, "Mübarek ramazan ayında her eve kırmızı et girmesi için bu önemli adımı attık. Bu adımın perakendeciler ve tüketiciler için hayırlı olmasını diliyor, protokole destek veren Bursa Milletvekillerimize, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, AK Parti Bursa İl Başkanımıza ve Bursa PERDER üyelerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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