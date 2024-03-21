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        Bursa Down Kardeşliği Derneği ile Bursa Çerkes Kültür Derneği üyeleri aynı iftar sofrasında buluştu

        Bursa Down Kardeşliği Derneği ile Bursa Çerkes Kültür Derneğince, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla ortak iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:12 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:12
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        Bursa Down Kardeşliği Derneği ile Bursa Çerkes Kültür Derneği üyeleri aynı iftar sofrasında buluştu
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        Bursa Down Kardeşliği Derneği ile Bursa Çerkes Kültür Derneğince, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla ortak iftar programı düzenlendi.

        İftara ev sahipliği yapan Bursa Çerkes Kültür Derneğinin açıklamasında, iki derneğin üyeleri, destekçileri ve down sendromlu bireyler ile ailelerinin katıldığı programın, toplumsal farkındalığı artırmak bakımından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

        Etkinlikte, Blane Genç Ekibi'nin folklor gösterilerine katılan misafirlerin eğlenceli ve anlamlı anlar yaşadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu özel iftar, down sendromlu bireylerin toplumsal hayata katılımının teşvik edilmesi ve bu konuda toplumsal bilincin artırılması adına büyük bir adım oldu. Bu anlamlı iftar programı, bir araya gelmenin ötesinde, toplumda pozitif bir değişimi teşvik etme ve her bireyin topluma katkı sağlayabileceğine dair güçlü bir mesaj verilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bursa'da düzenlenen bu etkinlik, toplumsal farkındalığın artırılması ve down sendromlu bireylerin sosyal entegrasyonu konusunda örnek bir model oluşturmayı amaçlıyor. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Bursa Down Kardeşliği Derneği Başkanı Gülay Güzel, Bursa Çerkes Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihal Berk, Sosyal Sorumluluk Komisyon Başkanı Bilge Uyanık, Kadın Kolları Komisyon Başkanı Meltem Alpsoy, Komisyon Üyesi Asyet Öskan, Siyaset ve Lobi Komisyon Başkanı Levent Turgut ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Çerkes Kültür Derneği Başkanı Fatih Şamuk ise misafirleri ağırlamanın büyük bir onur olduğunu, bu tür etkinliklerin toplumsal farkındalığı artırma konusunda kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

        Engelsiz Yaşam Komisyonunun önemine dikkati çeken Şamuk, "Down sendromlu bireylerin sosyal hayata entegrasyonu için her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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