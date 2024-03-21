Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kuyumcunun kar payı vaadiyle müşterilerini dolandırdığı olayda şikayetçi sayısı 104 oldu

        BURSA'da, kar payı vaadiyle müşterilerinin altınlarını ve dövizlerini emanet alarak dükkanı boşaltıp kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu İbrahim K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:26 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuyumcunun kar payı vaadiyle müşterilerini dolandırdığı olayda şikayetçi sayısı 104 oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, kar payı vaadiyle müşterilerinin altınlarını ve dövizlerini emanet alarak dükkanı boşaltıp kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu İbrahim K. (49) ile eşi Özlem K. (45) ve çalışanı Murat Y. (34), adliyeye sevk edildi. İbrahim K.'nin ifadesinde, "Müşterilerden yaklaşık 50 milyon lira topladım. Altın fiyatları yükselince parayı çeviremedim" dediği öğrenilirken, şikayetçi sayısı ise 104'e yükseldi.

        Olay, 19 Mart'ta merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu İbrahim K. ile çalışanı Murat Y., iddiaya göre, müşterilerinin yatırım amaçlı satın aldıkları 50 milyon değerinde olan altınları, kar payı vereceğini taahhüt edip emanet almaya başladı. Uygun fiyata döviz de bozan şüpheliler, bir süre sonra müşterilerine, ellerinde nakit olmadığını, daha sonra ödeme yapacaklarını söyleyerek, döviz birikimlerini emanet aldı.

        Sabah saatlerinde kuyumcuya giden bir müşteri, dükkanın kapalı olduğunu görünce camdan içeri baktı. Sergilenen altınların da yerinde olmadığını ve dükkanın boşaltıldığını gören kişi, dolandırıldığını anlayıp, ihbarda bulundu. Kısa sürede çok sayıda kişi, dükkanın önünde toplandı. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, mağdurları şikayetçi olmaları için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne yönlendirdi. 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar dolandırıldıklarını öne süren 15 kişinin şikayetiyle, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Haberin duyulmasının ardından 55 olan şikayetçi sayısı ise 104'e yükseldi. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, Murat Y.'yi Bursa'da, kuyumcu İbrahim K. ile dükkanın ruhsat sahibi olan eşi Özlem K.'yi Bolu'da yakalayıp gözaltına aldı.

        Şüphelilerden kuyumcu İbrahim K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Müşterilerden yaklaşık 50 milyon lira topladım. Altın fiyatları yükselince parayı çeviremedim. Müşteriler, beni sıkıştırmaya başlayınca dükkanı kapattım. Bolu'ya gittim" dediği öğrenildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Trump panik halinde
        Trump panik halinde
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na

        Benzer Haberler

        Bursa'da kontrolden çıkan otomobil iki bina arasındaki boşlukta asılı kaldı
        Bursa'da kontrolden çıkan otomobil iki bina arasındaki boşlukta asılı kaldı
        Farklı trafik ve yol koşullarının sürücünün beyin fonksiyonlarındaki etkisi...
        Farklı trafik ve yol koşullarının sürücünün beyin fonksiyonlarındaki etkisi...
        Bursa Down Kardeşliği Derneği ile Bursa Çerkes Kültür Derneği üyeleri aynı...
        Bursa Down Kardeşliği Derneği ile Bursa Çerkes Kültür Derneği üyeleri aynı...
        Bursa'daki 1800 yıllık İznik Roma Tiyatrosu'nda restorasyon tamamlandı
        Bursa'daki 1800 yıllık İznik Roma Tiyatrosu'nda restorasyon tamamlandı
        Bursa'da erkek arkadaşını öldüren yabancı uyruklu kadının 18 yıla kadar hap...
        Bursa'da erkek arkadaşını öldüren yabancı uyruklu kadının 18 yıla kadar hap...
        Bursa Perakendeciler Derneğinden "kırmızı ette indirim" açıklaması:
        Bursa Perakendeciler Derneğinden "kırmızı ette indirim" açıklaması: