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        Bursa'da Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı

        Bursa'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:15 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:15
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        Bursa'da Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı
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        Bursa'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Osmangazi ilçesi Ahmetbey Mahallesi ağaçlandırma sahasında düzenlen etkinliğe, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        Etkinlikte, Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği Başkanı Ali Albayrak da Yönetim Kurulu üyeleri ve öğrencilerle fidan dikti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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