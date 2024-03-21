Bursa'da Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı

Etkinlikte, Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği Başkanı Ali Albayrak da Yönetim Kurulu üyeleri ve öğrencilerle fidan dikti.

Osmangazi ilçesi Ahmetbey Mahallesi ağaçlandırma sahasında düzenlen etkinliğe, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Bursa'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

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