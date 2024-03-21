Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bina ile istinat duvarı arasına düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki evin korkuluklarını kırıp, binayla istinat duvarı arasına düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:32 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bina ile istinat duvarı arasına düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki evin korkuluklarını kırıp, binayla istinat duvarı arasına düştü. Otomobilde sıkışıp ağır yaralanan sürücü Mehmet Ulu (70), itfaiyecilerin yarım saatlik müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında, Çekirge Mahallesi Çarık Sokak'ta meydana geldi. 3'üncü Dağ Sokak istikametinden Çarık Sokak yönüne yokuş aşağı seyreden Mehmet Ulu yönetimindeki 16 NU 725 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol dışına çıktı. Yol kenarındaki evin korkuluklarını kıran otomobil, binayla istinat duvarı arasına düştü, sürücü araçta sıkıştı. Gürültüyü duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yarım saatlik müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkarılan Mehmet Ulu, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Trump panik halinde
        Trump panik halinde
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na

        Benzer Haberler

        Kuyumcunun kar payı vaadiyle müşterilerini dolandırdığı olayda şikayetçi sa...
        Kuyumcunun kar payı vaadiyle müşterilerini dolandırdığı olayda şikayetçi sa...
        Bursa'da kontrolden çıkan otomobil iki bina arasındaki boşlukta asılı kaldı
        Bursa'da kontrolden çıkan otomobil iki bina arasındaki boşlukta asılı kaldı
        Farklı trafik ve yol koşullarının sürücünün beyin fonksiyonlarındaki etkisi...
        Farklı trafik ve yol koşullarının sürücünün beyin fonksiyonlarındaki etkisi...
        Bursa Down Kardeşliği Derneği ile Bursa Çerkes Kültür Derneği üyeleri aynı...
        Bursa Down Kardeşliği Derneği ile Bursa Çerkes Kültür Derneği üyeleri aynı...
        Bursa'daki 1800 yıllık İznik Roma Tiyatrosu'nda restorasyon tamamlandı
        Bursa'daki 1800 yıllık İznik Roma Tiyatrosu'nda restorasyon tamamlandı
        Bursa'da erkek arkadaşını öldüren yabancı uyruklu kadının 18 yıla kadar hap...
        Bursa'da erkek arkadaşını öldüren yabancı uyruklu kadının 18 yıla kadar hap...