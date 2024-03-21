Cevdet Yılmaz: Laf edenler, algı oluşturanlar değil, gerçek belediyecilik yapanlar kazanacak (3)

'AKPARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI, MİLLETİN BAĞRINDAN ÇIKMIŞ SİYASİ HAREKETLER'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa’da STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile iftarda buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Yılmaz, "AK Parti ve Cumhur İttifakı, milletin bağrından çıkmış siyasi hareketler. Gücümüzü biz, milletten alıyoruz. Rotamızı da her zaman milletimiz çiziyor. Milletin önceliği neyse bizim önceliğimiz o. Milletin derdi neyse bizim derdimiz o. Böyle başladık böyle de devam ediyoruz. Dolayısıyla Ankara'da masa başında oturup, memleketi yöneten bir ekip hiçbir zaman olmadık. Türkiye'nin dört bir yanında bakanlarımız, yetkililerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere koşturuyoruz ve milletimizle bir arada ramazanın bereketinden, rahmetinden istifade etmeye çalışıyoruz" dedi.

'BUGÜN EKONOMİMİZ NE HALDE OLURDU TAKDİRİNİZE BIRAKIYORUM' Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde verilen destekten dolayı teşekkür eden Yılmaz, muhalefeti de eleştirerek şöyle konuştu: "Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz destek için de şükranlarımızı sunmak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. 14- 28 Mayıs tarihlerinde ikinci turda, yüzde 55’e yakın bir oy aldı Cumhurbaşkanımız. Sağ olun, onu siz yapmasaydınız, bu aziz milletimiz bu desteği vermeseydi, bugün ekonomimiz, bugün dış ilişkilerimiz, terörle mücadelemiz, sosyal politikalarımız ne halde olurdu takdirinize bırakıyorum. Bazı ehli insaf diyelim, muhalefetten insanlar da seçimden sonra ortaya çıkan vaziyeti görünce dediler ki televizyonlarda, ben kendim de bizzat dinledim. ‘İyi ki biz kazanmamışız’ dediler. Bu hali görünce, seçim sonrası hem partileri içinde yaşanan kargaşa hem partiler arasındaki kavgalar, gizli anlaşmalar, birbirinden habersiz, güven kırıcı hareketler, bütün bunları görünce ehli insaf birtakım muhalif insanlar bile, ‘İyi ki kazanmamışız’ dediler. ‘Memleketin halini nice olurdu’ dediler. Çok şükür Türkiye, mayıs seçimleriyle, siyasi istikrarını ve güven ortamını korudu. Bununla, güçlü politikalarla yolumuza devam ediyoruz. Büyümeye, istihdam üretmeye, ihracata devam ediyoruz. Sorunumuz enflasyon. Vatandaşımızın da sorunu, bizim de şu anda temel öncelikli mesele olarak gördüğümüz enflasyon. Onun da planını, programını yapmış durumdayız. Adım, adım, adım inşallah sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Bu yılın ikinci yarısından başlayarak enflasyondaki gerilemeyi sizler de göreceksiniz. Yıllık gerilemeyi. Gelecek sene bu daha da hızlanacak. 2026’da da Allah'ın izniyle tek haneli rakamlara ulaşacağız."

'GENEL SEÇİMLER BİTTİ, İKİNCİ DEFA YAPACAK HALİMİZ YOK' 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi, muhalefet tarafından farklı bir hava oluşturulmaya çalışıldığını belirten Yılmaz, "31 Mart'ta yerel seçimlere gidiyoruz. Genel seçimler bitti, ikinci defa yapacak halimiz de yok. Meclisimiz belli, başkanımız belli, 5 sene kimin bu ülkeyi yöneteceği, hangi politikalarla yöneteceği belli. Bazıları sanki yerel seçimden sonra çok farklı politikalar olacak, Türkiye çok farklı yönetilecek gibi bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. O da doğru değil. Genel seçimi bitirdik. Başkanlık seçimini bitirdik. Şu anda yaptığımız yerel seçimler. Yerel seçimlerde de esas olan mahalli, müşterek hizmetlerdir" dedi.