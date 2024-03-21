Bursa'da çıkan yangında iki iş yeri zarar gördü

Yenişehir İtfaiye Amirliğine ait çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Kısa sürede büyüyen yangın, bir iş yerine daha sıçradı.

İstiklal Caddesi'nde radyo tamiri yapan Sefer Üstün'e ait iş yerinde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

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