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        Bursa'da 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kaçışı, polis barikatında son buldu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde babasına ait otomobili habersiz alıp 2 arkadaşıyla şehir turu atan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 05:58 Güncelleme: 22.03.2024 - 06:00
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        Bursa'da 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kaçışı, polis barikatında son buldu
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde babasına ait otomobili habersiz alıp 2 arkadaşıyla şehir turu atan M.M. (16), devriye görevinde bulunan polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. 10 kilometrelik takibin ardından yol üzerinde polisin barikat kurduğunu görünce aracını terk eden M.M., yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Sürücüye 12 bin 977 TL cezai işlem uygulanırken, otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

        Olay, saat 01.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt Yolu’nda meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 16 UV 687 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobilin hızını artırıp, yoluna devam etti. Polis ekibi aracı takip ederken, telsizle güzergah bilgisi verip, yardım çağrısında bulundu. Anons üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

        POLİS BARİKATINI GÖRÜNCE OTOMOBİLİ TERK EDİP YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

        İzini kaybettirmek için ara sokaklara giren sürücü, bu sırada otomobilde bulunan 2 arkadaşını yol kenarında indirerek, kaçışını sürdürdü. Esenler Caddesi’nde ilçe merkezi istikametine seyreden sürücünün kaçış güzergahında barikat kuran polis ekipleri yolu kapattı. 10 kilometrelik takibin ardından polisin yom üzerinde barikat kurduğunu görünce araçtan inen M.M., yaya olarak kaçışını sürdürürken yakalandı.

        BABASINDAN İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE GEZMEYE ÇIKMIŞ

        Ehliyetsiz olduğu belirlenen M.M.’nin ilk ifadesinde babasına ait otomobili habersiz alıp 2 arkadaşıyla şehir turu atmak istediği ve polis ekiplerini karşısında gördüğünde panik yaparak kaçmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. M.M.’ye Kabahatler Kanunu gereğince 12 bin 977 TL cezai işlem uygulanırken, otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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