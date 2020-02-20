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Roma döneminden kalan tarihî çarşı BEBKA ile ayağa kalkacak BEBKA’dan tarihî eserlere büyük destek

İHA

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarihî mekânların yeniden canlanması için desteklerini sürdürüyor. BEBKA sayesinde tarihî eserler tekrar ayağa kalkıyor.

Roma döneminden kalan tarihî çarşı BEBKA ile ayağa kalkacak BEBKA’dan tarihî eserlere büyük destek

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarihî mekânların yeniden canlanması için desteklerini sürdürüyor. BEBKA sayesinde tarihî eserler tekrar ayağa kalkıyor.
Bursa Eskişehir Bilecik il ve ilçelerinde tarihî mekân ve eserlere destek veren BEBKA’nın, Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki birçok projesi görenleri kendine hayran bırakıyor. Geçmişi Bizans dönemine dayanan, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde önemli olaylara şahitlik eden Osmaneli ilçesinde, Roma devrinden kalma çarşı, “İş Geliştirme Merkezi” olarak BEBKA destekleriyle ayağa kalkacak.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli, BEBKA desteklerinden çok yararlandı, bu anlamda da güzel projeleri ortaya koyduk. En önemlisi de, bu yapmış olduğumuz projeler sürdürülebilir projelerdi. Biraz önce gezdiğimiz tarihî çarşı vardı. Tarihî çarşı Roma döneminden kalan bir çarşı, orasını da İş Geliştirme Merkezi olarak yine BEBKA destekleriyle birlikte ayağa kaldırıyoruz. Aynı yerde 7 tane konak var, onun dışında da bizim belediye olarak düzenlediğimiz alanlar var ve kısa sürede inşallah orasını da çok fazla ziyaret edilen bir turizm merkezi hâline getirmeye çalışıyoruz. Bu bulunduğumuz bölgede Turizm Bakanlığı ile birlikte sokak sağlık araştırma çalışması yaptık. Ancak devamında yine buradaki bir konağımızda kadın girişimciler ve genç girişimciler ile ilgili BEBKA destekli bir projemiz var. Onun dışında yine BEBKA ile beraber yaptığımız, Emevîler döneminden kalan şifâlı içme sularını tekrar sağlık turizmine kazandırdık. Bence tatil köyleri kalitesinde old. Şu ânda da 90 yatak kapasitesi var, inşallah ikinci etap bir proje ile oradaki yatak kapasitesini 300 yatağa çıkartmayı düşünüyoruz” diye konuştu.
Başkan Şahin, “Sürekli Eğitim Merkezimiz var, yine onu da BEBKA destekleri ile beraber düzenledik. Bence büyükşehirler ölçeğinde bir eğitim merkezi oldu. Aynı yerde özellikle Roma döneminden kalan Lefke bezimizi canlandırdık. Bugün artık Avrupa’da da tanınan bir ürün hâline gelmeye başladı. İnşallah yakın bir gelecekte onu da İtalya büyükelçiliği ile birlikte ‘bezinize, ürününüze ve geçmişinize sahip’ çıkın diyerek Avrupa Ekonomi Birliği pazarlarına sunmayı planlıyoruz. Hepsi birbirini tamamlayan projeler oldu. Tabiî BEBKA ile bundan sonraki dönemde açılacak yeni alanlara göre bu faaliyetlerimizi sürdürmeyi düşünüyoruz” dedi.
Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Gerim, “Bir projenin başarılması ve sürdürülebilmesi için bütün tarafların sahiplenmesi lazım. Başkanımız da bu noktada ciddî bir gayret sarf ediyor ve ilgili tüm tarafların desteğini, öncelikle de yine halkın desteğini arkasına alarak böyle çalışmaları hayata geçiriyor. Bizler de Kalkınma Ajansı olarak 10 yıllık bir süreçte önemli destekler sağlamaya çalıştık, bölgenin ihtiyacı olan çalışmaları hayata geçirmeye çalıştık” dedi.
BEBKA Genel Sekreterİ Gerim, “Osmaneli eski bir ilçemiz, geçmişi Bizans dönemine dayanan, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde önemli olaylara şâhitlik etmiş bir ilçemiz. Diğer ilçelerimizde de irili ufaklı olmak üzere benzer çalışmalarımız var. Ajans olarak bölgemiz Bursa Eskişehir ve Bilecik illerimizdeki ilçelerimiz, değişik destekler aldılar. Destek almak isteyen ilçelerimizde inşallah bu tip projeleri yerinde görerek, başkanımız ve ekibiyle birlikte çok güzel projeleri hayata geçirebilirler. Bu değerler ülkemize mâl olmuş değerler, bu örneklerin çoğalması hem illerimiz, hem bölgemiz, hem de ülkemiz için inşallah çok ciddî kazançlar sağlayacak. Yerli ve yabancı turistlerimizin bölgemize olan ilgisini daha da arttıracak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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