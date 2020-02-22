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Yerli otomobil fabrikası için imar planı mecliste değişiyor Gemlik Belediye başkanı Mehmet Uğur ...

İHA

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yerli otomobil fabrikası kurulacak 1 milyon metrekarelik alanla ilgili imar planı değişikliği yapılacağını, bunun meclisteki tüm partilerin desteğiyle kısa zamanda Büyükşehir Meclisi'nden geçeceğini söyledi. Yerli Otomobil Fabrikası'nın Gemlik için kazanç olduğunu belirten Sertaslan, "Gemlik'te 9800 kayıtlı işsiz var. 2 yıllık süre zarfında gerekirse mesleki eğitimlerle işsiz gençlerimizi otomobil fabrikası için hazırlayacağız" dedi.

Yerli otomobil fabrikası için imar planı mecliste değişiyor Gemlik Belediye başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: "Yerli Otomobil Fabrikası için 1 milyon metrekarelik alandaki imar değişikliği Büyükşehir Meclisi'nde tüm partilerin desteğiyle çıkacak"

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yerli otomobil fabrikası kurulacak 1 milyon metrekarelik alanla ilgili imar planı değişikliği yapılacağını, bunun meclisteki tüm partilerin desteğiyle kısa zamanda Büyükşehir Meclisi'nden geçeceğini söyledi. Yerli Otomobil Fabrikası'nın Gemlik için kazanç olduğunu belirten Sertaslan, "Gemlik'te 9800 kayıtlı işsiz var. 2 yıllık süre zarfında gerekirse mesleki eğitimlerle işsiz gençlerimizi otomobil fabrikası için hazırlayacağız" dedi.
İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş’i ziyaret eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yerli otomobil fabrikasıyla ilgili merak edilenleri cevapladı. Sertaslan, “Yerli otomobil fabrikası bizim gündemimize Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Gemlik’te üretilecek’ dediği anda girdi. Gemlik’te toplam 4,5 milyon metrekarelik askerî hâranın sadece 1 milyon metrekaresi üzerine kurulacak. Bizim için çok büyük prestij ve gurur kaynağıdır. O fabrikada da ilk yerli ve millî otomobilinin üretileceği umudunu taşıyorum. Cumhurbaşkanı kararı ile o alan Türkiye`nin Otomobili Girişim Grubu’na (TOGG) devredildi. TOGG da Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 100 binlik il çevre düzeni planı, 25 binlik Gemlik ilçe çevre düzeni planı, 5 binlik nazım imar ve 1/1000’lik uygulama imar planlarını değiştirmek gibi bir durumla karşı karşıya geldi. TOGG bunu bizden talep etti. Biz de büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bunu bütün partilerin ortak önergesiyle gündeme aldık. Askerî alan yerine sanayi alanı olma özelliği şeklinde bir plan değişikliği yapılacak. O hazırlandıktan sonra ilgili kuruluş inşaat için gerekli proje çalışmalarına başlayacaktır” dedi.

"Fabrika Gemlik Belediyesi'ne de kazandıracak"
Fabrika kurulumunun yerel yönetim üzerinden geçmesinin önemli olduğunu belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “İnşallah böyle de devam eder. İnşaatların ruhsat esnasında ortaya çıkacak kaynak önemli olacak. Belki TOGG için önemli olmaya bilir. Yatırım için konuşulacak bir anlamı olmayan rakamlar Gemlik Belediyesi için çok anlamlıdır. Çünkü oradan elde ettiğimiz gelirler Gemlikli ve fabrika kurulacak diye gelecek olan vatandaşımızın imkânlarının genişletilmesi için kullanılacak. Umarım bu şekilde de devam eder” dedi.

"Cumhurbaşkanına gideceğiz"
Gemlik ilçesinin 5 binlik nâzım imar planını incelediklerini belirten Sertaslan, “Her planlama alanını ayrı ayrı inceledik. Mevcut 5 binlik alanlarımız içerisindeki konut alanlarında toplam 200220 bin civarında vatandaşımızı yaşatabilir durumdayız. Ancak, bu planlama alanlarında kimi vatandaşın açtığı dava, kiminde ise hazinenin açtığı davalar, kiminde zeytin koruma kanunu ve benzeri davalarla, planları olduğu halde inşaata açamadığımız alanlar var. Biz 113 bin nüfusla, şu ân inşaata açtığımız alanlarda yüzde 95 inşaata doygun bir ilçeyiz. Eğer sorunları gidermek noktasında 2 yıl içerisinde bir şey yapamazsak, çok zorlanırız. Yayınlanan torba yasanın içerisinde mahkemelerle ortaya çıkan durumları tolere edebilir duruma geldik. Olmaz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gideceğiz. Bunları aşmak konusunda destek isteyeceğiz. Bizim için kıvanç madalyası olacak yerli otomobil fabrikası, bizim için kâbusa dönüşen Gemlik ortaya çıkarabilir. Memleket sevdalısı insanlar bir araya gelip bu sorunları açacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

"Gemlik'teki işsizleri fabrikada çalışacak elemanlar olarak yetiştireceğiz"
Gemlik’te 9 bin 800 işçisiz vatandaşın bulunduğunu belirten Sertaslan, “Mümkün ise TOGG ile yaptığımız görüşmelerde, fabrikanın açılışına kadar geçecek olan 12 yıl içerisinde eğitimle bu vatandaşlarımızı hazırlamayı düşünüyoruz. Bir nevi meslekî eğitimlerle hazırlamak istiyoruz. Onay verecekler diye umuyorum. Yetkililerle görüştük. TOGG’a giderek bunu resmî olarak da talep edeceğiz” şeklinde konuştu.

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