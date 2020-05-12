BKM Kitap Engelliler Haftasında otizmli çocukların yanında

Avrupa’nın en büyük kitabevi mağazasına sahip olan BKM Kitap 1016 Mayıs Engelliler haftası için Tohum Otizm Vakfı çocuklarına mandala ve boyama kalemlerinden oluşan set hediye etti.

Çocukların eğitimi ve kitap okuması ile ilgili yaptığı bir çok sosyal sorumluluk projesi ile öne çıkan marka engelliler haftası için de farkındalığın artması için harekete geçti. Engelliler konusunda duyarlılığın önemini vurgulayan BKM Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali “Tüm kardeşlerimizin eğitime ve kitaba ulaşması bizim önceliğimiz, burada imkan varsa engel yoktur. Bu nedenle otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın evde ebeveynleriyle geçirdiği bu dönemde eğitimlerine ara vermeden gelişmelerine destek olacak etkinliklere vesile olmak istedik. Taş üstüne taş koyabiliyorsak ne mutlu bizlere.” şeklinde ifade etti.

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