Kısıtlamayı ihlal eden kişiye 3 bin 150 TL ceza

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Derya EVREN-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan Rıdvan Kayacı´ya, 3 bin 150 TL ceza kesildi. Kayacı, ekmek almaya gittiğini öne sürdü.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa polisi denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sürücülerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, yasağı ihlal edenlere ceza yazıyor. Acemler Kavşağı'ndaki uygulama noktasında polis, Rıdvan Kayacı idaresindeki 16 AHC 381 plakalı otomobili durdurdu. 'Ekmek almak için dışarı çıktığını ve 155´i arayarak, izin aldığını' iddia eden Kayacı´ya 3 bin 150 TL ceza kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Semih ŞAHİN<br>2020-05-24 13:34:16<br>

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