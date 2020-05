DOSABSİAD’tan eğitim protokolü

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) üyeleri ve DOSAB’daki fabrikaların sahipleri ve yöneticilerinin faydalanabilmesi için Almeda Okulları ile eğitim protokolü imzalandı. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, geleceğimizin teminatı olan çocukların , geleceğinin en doğru biçimde şekillenmesini sağlayacağına inandıkları eğitim kurumlarıyla yakın işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Nilüfer Çevikel, Alpiş grup Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Gökhan Karadayı, Almeda Okulları Genel Müdürü Selman Başol ile DOSABSİAD Merkezi’nde görüştü. Nilüfer Çevikel, günümüzde kaliteli eğitimin çok daha fazla önem kazandığını söyledi. Dijital çağın üst seviyede yaşandığı günümüzde çocukların artık kodlamayı ilkokul çağlarından itibaren öğrenmeye başladığını ifade etti. Çevikel, okullarda da binalardan önce eğitim kadrosu ile sunulan diğer bilimsel, kültürel, spor ve sanatsal etkinliklerin ilgi gördüğünü belirtti. Güçlü eğitim kadrosu ile yola çıkan ve farklı etkinlikler sunan okulların rakiplerine oranla bir adım öne geçtiğini aktaran Çevikel, “Dünya ile her alanda rekabet edebilmemiz için eğitim çok önemli. Yerli ve milli ürün ile yazılımlara sahip olabilirsek, o zaman Türkiye çok daha iyi bir konumda olacaktır” dedi.

Koronavirüs (Covid19) salgını sonrası toplantı ve ikili görüşmelerin dijital dünya üzerinden yapıldığını, ancak bunun için başka ülkelerin yazılımlarını kullanmak zorunda olduklarını aktaran Çevikel, şunları söyledi:

“Dijital dünyaya çabuk uyum sağladık, ancak bu süreçten sonra kendi yazılımlarımızı, kodlamalarımızı yapmalıyız. Yerli ve milli yazılım ve kodlamalar bizi farklı kılacaktır. Önceleri yurtdışından makina alırdık. Arızalandı mı bir cıvatasını dahi sökemez, mutlaka aldığımız ülkeden bir teknik eleman çağırmak zorundaydık. Çünkü teknoloji onlarındı. Kendi teknolojisini üreten, hatta dışarı teknoloji satan ülkelerden biri olmalıyız. Eğitime çok önem veriyoruz.”

Çevikel, DOSABSİAD olarak eğitim ile ilgili her türlü işbirliği ve benzeri ortak organizasyonlara açık olduklarını sözlerine ekledi.

50 metrekarelik sınıflar

Alpiş Grup CEO’su Gökhan Karadayı da Almeda Okulları’nda işletme yönetimi ile eğitim yönetiminin ayrı olduğunu belirtti. Almeda Okulları’nın 18 bin m2 kapalı,3700 m2 açık alan üzerine kurulu, 1680 öğrenciye hizmet edecek düzeyde olacağını ifade eden Karadayı, 50 metrekarelik sınıfların sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tasarlandığını kaydetti. Okullarda eğitim sürecinde velileri de işin içine katacaklarını aktaran Karadayı, “Mesela çocukları okullarımızda eğitim gören velilerimiz, 4 haftalık bir eğitime katılmak zorunda” diye konuştu.

Almeda Okulları Genel Müdürü Selman Başol da okula ilişkin bilgi verdi. Akademik başarı ile beraber yaşamsal ve sosyal başarıyı da kazandırmayı istediklerini, öğrencisini, velisini ve öğretmenini eğiten uluslararası bir okul olmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca okulda 80 kişilik küçük bir sinema salonu, 600 kişilik konferans salonu, uluslararası standartta kapalı spor salonu ve diğer faaliyetler için çeşitli alanların bulunduğunu anlatan Başol, anaokulunda liseye kadar eğitim verecek okulda her eğitim grubunun yemekhanesinin ayrı olacağını aktardı. Başol, okulda yazılım ve kodlama, sanat faaliyetleri, fikir ve çocukların el becerilerini arttıracak 9 adet atölyenin bulunduğunun altını çizdi.

