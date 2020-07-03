Bursaspor'dan A takıma iki takviye

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Bursaspor, Ozan İsmail Koç ve Tuğbey Akgün'ün A takım ile antrenmanlara çıkmasına karar verildi.

Bursaspor, A takıma iki genç oyuncuyu takviye etti. Kulüp Başkanı Mesut Mestan ve Teknik Direktör İrfan Buz arasındaki görüşmeden sonra U19 Milli Takımı’nda oynayan Ozan İsmail Koç ve U17 Milli Takımı forması giyen Tuğbey Akgün’ün A Takımla antrenmanlara çıkmasına karar verildiği öğrenildi.

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