Bursasporlu taraftarlardan muhteşem karşılama

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Yeşilbeyazlı taraftarlar Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ni şölen yerine çevirdi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında dün akşam Altınordu'yu 10 mağlup ederek çok kritik bir 3 puan alan Bursaspor'u, maç dönüşünde taraftarlar karşıladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne akın eden yeşilbeyazlı futbolseverler, meşaleler ve havaî fişeklerle takım otobüsünün önünü keserek sevinç gösterisinde bulundu. Şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar, takımı tebrik ettikten sonra dağıldı.

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