Şüphelenip durdurulan araçta 401 adet kaçak sigara çıktı

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Bursa’da , şüphe üzerine durdurulan aracın içinde 401 adet kaçak sigara çıkarken, 2 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 00.15 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, sıralarında kaçak sigara satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan bandrolsüz sigara ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir araç şüphe üzerine durduruldu. Oylak sokak üzerinde durdurulan 16 MA 5221 plakalı araçta yapılan aramada, torpido gözünden ve koltuk altından toplam 401 adet bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Bandrolsüz sigara satmak ve piyasaya sürme suçundan gözaltına alınan Ahmed A., ve Muhammed V.M., Ertuğrul Gazi Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından nöbetçi adliyeye sevk edildi.

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