<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp dereye uçan TIR'ın şoförü, yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. İnegöl ilçesinden Ankara yönüne giden Nevzat Gürler (43) yönetimindeki TIR, direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu dereye uçtu. Ağaçlara çarparak duran TIR'ın şoförü Nevzat G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Nevzat G., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-07-07 15:59:05<br>
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