Ayasofya’nın yıllar sonra aslına dönüp cami olarak ibadete açılması İstanbul’u fethederek Peygamber Efendimiz’in övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmed ve ailesine olan ilgiyi arttırdı. Sabah erken saatlerde Bursa’daki Muradiye Külliyesi'ne gelen vatandaşlar müjdeli haberi Fatih’in babası Sultan 2. Murad Han’a dualarla bildirdi. Muradiye Külliyesi'nde Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğduğu evin yanısıra, Sultan 2.Murad Han'ın kabri, Fatih'in annesi Hüma Hatun, eşi ve çocuklarının türbeleri ile Şehzade Mustafa ve Cem Sultan'ın da türbeleri bulunuyor.

Danıştay 10. Dairesi’nin, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’nın 24 Temmuz Cuma günü kılınacak namaz ile birlikte ibadete açılacağı müjdesini vermesi tüm yurtta sevinçle karşılandı.

Fetih suresindeki ayetlerde ve Peygamber Efendimizin hadislerinde müjdesine ve övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmed Han’ın babası Sultan 2. Murat Han ile annesi, hanımları, kardeşleri ve çocuklarının türbelerinin bulunduğu Muradiye Külliyesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Külliye’nin açılış saati olan 09.00’da içeriye giren çok sayıda vatandaş Fatih Sultan Mehmed Han’ın babası Sultan 2. Murad ile annesi, kardeşleri ve çocuklarının türbelerini gezip dua etti.

2 Murad Han’ın huzurunda yapılan duada Ayosofya’nın seneler sonra aslına rücu edip Cami olarak ibadete açıldığı müjdesi verilip kıyamete kadar cami olarak kalması için dua edildi.

2. Murad Camii İmamı Lütfü Taşçı’nın yaptırdığı dua ziyaretçileri duygulandırdı. Türbe ziyaretinde bulunan vatandaşlarda Ayasofya’yı aslına döndürenlerden çok müteşekkir olduklarını belirterek inşallah Ayasofya kıyamete kadar cami olarak kalır şeklinde dua ettiler.



İstanbul'un 2. fethi söz konusu

Külliyede gönüllü olarak hizmet veren Remzi Temelci ise Muradiye Külliyesi'nin Türkiye'nin en büyük külliyesi olduğunu, tek amaçlarının külliyeyi tüm Türkiye ve dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Fatih Sultan Mehmed Han'ın babası Sultan 2. Murad başta olmak üzere annesi, kardeşleri, evlatları, eşleri, süt annesi ve ebesinin türbelerinin Muradiye Külliyesinde olduğunu belirten Temelci, "Vatandaşlarımızdan ısrarla buraya gelmelerini istiyoruz. Buraya geldiklerinde manevi olarak çok üstün bir hal ile karşılaşacaklardır. Fatih Sultan Mehmed Han'ın babası olma şerefi Sultan 2 Murad Han'a nasip olmuş bizde onların evlatları olarak onlara hizmet etmeyi şeref biliyoruz. Bu karar açıklandıktan bu yana ne kadar mutlu ve gururlu olduğumuzu Rabb'im biliyor. Allah'ımıza şükürler olsun. Fatih Sultan Mehmed Han'dan sonra ama maddi, ama mana aleminde İstanbul'un ikinci fethi söz konusu. Bu sadece bizim için gurur verici bir şey değil, bütün İslam aleminin, bütün ümmetin şahlanışının habercisidir. Ayasofya'nın ibadete açılması inşallah ileride nasip olacak Kudüs'ün fethi ile eşdeğerdir" diye konuştu.

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