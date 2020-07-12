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TFF 1. Lig : Bursaspor: 2 - Menemenspor: 2

İHA

TFF 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Menemenspor'u konuk eden Bursaspor, müsabakadan 22'lik beraberlikle ayrıldı.

TFF 1. Lig : Bursaspor: 2 - Menemenspor: 2

TFF 1. Lig’in 33. haftasında sahasında Menemenspor'u konuk eden Bursaspor, müsabakadan 22’lik beraberlikle ayrıldı.

Maçtan dakikalar
12. dakikada Abdou Razack Traore’nin pasında ceza sahasına giren Abdullahi Shehu’nun vuruşu kale direğinin yanından auta gitti.
15. dakikada Tayfun Aydoğan’ın kullandığı serbest vuruşu arka direkte kaleye gönderen David Domgjonas’un şutu Çağlar Şahin Akbaba’dan döndü. Dönen topla yeniden buluşan Domgjonas’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 01
24. dakikada Bursaspor'un kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Yevgen Selezniov, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 11
40. dakikada Bursaspor bir kez daha penaltı kazandı. Tekrar beyaz noktanın başına gelen Selezniov, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 21
47. dakikada ceza sahası yayının üzerinden Mehmet Boztepe’nin vuruşunda herkesin bakışları arasında top ağlarla gitti.. 22
51. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Altıparmak’ın şutu Gentian Selmani’den döndü.
53. dakikada Burak Kapacak’ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Gentian Selmani son anda kornere çeldi.
60. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Yevgen Selezniov’un şutu kaleci Gentian Selmani’den döndü.
62. dakikada ceza sahasına gelen ortaya iyi yükselen Anıl Karaer’in kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
66. dakikada boş pozisyonda topla buluşan Yevgen Selezniov’un vuruşu kale direğinin üzerinden auta gitti.
73. dakikada Razack Traore’nin kullandığı serbest vuruşu kaleci son anda direğin köşesinden çeldi.
81. dakikada Menemenspor penaltı kazandı. Samed Ali Kaya'nın penaltı atışında kaleci Çağlar kalesini gole kapattı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Kamil Çetin xx, Bilal Gölen xx
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Kerem Can Akyüz xx (Serdar Özkan dk. 82 ?), Mamadou Diarra xx, Anıl Karaer xx, Burak Altıparmak xx (Sedat Dursun dk. 69 xx), Abdullahi Shehu xxx, Aykut Akgün xx (Emirhan Aydoğan dk. 58 xx), Recep Aydın xx (Ali Akman dk. 69 xx), Abdou Razack Traore xx, Burak Kapacak xx, Yevgen Seleznov xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 82 ?)
Yedekler: Emrullah Şalk, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Selçuk Şahin, İsmail Çokçalış
Teknik Direktör: İrfan Buz
Menemenspor: Gentian Selmani xxx, Sikiru Okanlawon Olatunbosun xx, Ali Keten xx, David Domgjonas xx, Rıdvan Koçak xx, Tayfun Aydoğan xx, Cem Çelik xx (Murat Erdemir dk. 45 xx), Murat Elkatmış xx (Harun Kavaklıdere dk. 78 xx), Özkan Yıldırım xx (Mustafaf Çeçenoğlu dk. 60 xx), Mehmet Boztepe xx, Samed Ali Kaya xx (Selim Aydemir dk. 88 ?)
Yedekler: Abdülkair Taşdemir, Ömer Şahbaş, İbrahim Akanbi Rasheed, Ercan Coşkun, Furkan Bayır
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Goller: Yevgen Seleznov (dk. 24 pen. ve 40 pen.) (Bursaspor), David Domgjonas (dk. 15), Mehmet Boztepe (dk. 47) (Menemenspor)
Sarı Kartlar: Emirhan Aydoğan, Anıl Karaer (Bursaspor) Cem Çelik, Sikiru Okanlawon Olatunbosun, Tayfun Aydoğan, Özkan Yıldırım, Gentian Selmani (Menemenspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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