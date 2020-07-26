Korona virüs çıkan apartmana şeritli karantina

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan binanın kapısı şeritlerle kapatıldı.

İznik ilçesinde korona virüs vakaları artış göstermeye devam ediyor. Yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı olan tarihi kentte korona virüs vakaları hızla yükseliyor. Selçuk Mahallesi'nde bir vatandaşta korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine korona virüs hastası hastaneye kaldırılırken, yaşadığı bina karantinaya alındı. Olay yeri girilmez şeridiyle bina girişindeki kapıya şeritler çekildi. Ayrıca "Bu bina Covid19 tedbirlerinden dolayı 14 gün karantinaya alınmıştır" yazılı not asıldı.

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