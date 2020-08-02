Nova’dan öğrencilere üniversiteye hazırlık desteği

Nova Fen ve Anadolu Lisesi, 15 Ağustos tarihinde başlayacak yüz yüze eğitimi öncesi 1 aylık dijital eğitim maratonu başlattı.

Nova Okulları’nda 1 Temmuz29 Temmuz tarihleri arasında ikişer kişilik çalışma grupları halinde tüm 12. Sınıf öğrencilerine zoom aracılığı ile TYT eğitimi yaptı. Böylece öğrencilerin gelecek yıl girecekleri sınava şimdiden hazırlanmalarına katkı sağlandı. Nova Okulları Kurucusu Canan Topsakal süreci değerlendirerek şunları söyledi:

"Salgın sürecinde hepimiz gördük ki, ilk ve ortaokul öğrencilerinin tamamı, lise öğrencilerinin ise önemli bir kısmı yüz yüze eğitimi tercih ediyor. Yüz yüze eğitim, önemlidir ve eğitim sisteminin vazgeçilmezdir. Ancak göz ardı etmemiz gereken önemli bir salgın sürecinde, evde oturmak yerine eğitim almak şansını ortaya koyan teknolojiye de bir alkış göndermemiz lazım. 1900’lü yıllardaki öğrencilerin influenza salgınında ne yazık ki böyle bir şansı olmamıştı. Elbette eğitimin temel şartı öğrenci ile göz göze gelmektir. Bunu da en iyi günümüzden yaklaşık 1500 yıl önce Platon açıklamış. Eğitimin zorla ve zorbalıkla, karanlığa bakan yüzü aydınlığa çevirmek olduğunu söylemiş. Öğrenci her çağda ve her koşulda kolaycı ve faydacıdır. Öğretmenin temel görevi de bu kolaycılık ile başa çıkmak, öğrencideki merak duygusunu ateşlemek, öğrenciyi karanlıktan aydınlığa dönmeye zorlamaktır. Biz Nova Okulları olarak 15 Ağustos tarihinde başlayacak yüz yüze eğitimi beklemedik. 1 Temmuz29 Temmuz tarihleri arasında ikişer kişilik çalışma grupları halinde tüm 12. Sınıf öğrencilerine Zoom aracılığı ile TYT eğitimi yaptık. Böylece öğrencilerin gelecek yıl girecekleri sınava şimdiden hazırlanmalarına katkı sağladık.”

Canan Topsakal, Nova Okulları olarak 15 Ağustos’ta yüz yüze eğitime geçilmesini öğrenciler ve öğretmenlerin heyecanla beklediklerini söylerken aynı zamanda öğretimin yanındaki asli görevleri olan eğitimin Zoom’dan yapılamayacağına dikkat çekti. Topsakal sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler öğrenciye akademik bilgi vermekten öte sosyal barışı sağlayan kültürel birikimi aktaran kurumlarız. Öğrencilerimiz Zoom’dan matematik öğrenebilir ama bir işletmedeki insanlarla ortak çalışmayı ve ortaklaşmacı yaklaşımı öğrenemez. Birlikte gülmek ve birlikte üzülmek de önemli bir kültürel tavırdır ve ne iyi ki bizler bu konuda birçok Avrupa ülkesinden daha duyarlıyız. Öğrencilerimiz ihtiyacı olan, insanlara yardım etmeyi, ayağı takılıp düşen bir arkadaşını yerden kaldırmayı ve ona ilk yardımı yapmayı okulda öğrenir ya da pekiştirir. Okul matematik fizik öğrenilecek yer olmaktan daha büyük ve daha sıcak bir yerdir. Kısacası hepimizin ortak yuvasıdır. Biz çocuklarımızın o yuvada gülmelerini koşmalarını, ‘Ama hocam” diye itiraz etmelerini özledik. 15 Ağustosu dört gözle bekliyoruz.”

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