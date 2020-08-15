Tarihi türbedeki sprey boyalı tahribat giderildi



İlkay ALTAY/İZNİK,(Bursa),(DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde, 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Afyon Sultan Türbesine, geçen ay sprey boya ile yazılar yazıldı. Belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasıyla, türbe eski görünümüne kavuştu.

İznik ilçesindeki Beyler Mahallesi'nde bulunan ve bölgenin simgelerinden biri haline gelen Osmanlı Beyi Orhan Bey´in torunu Afyon Sultan'ın (Ahiveyn Sultan) türbesine, geçen ay kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı. 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen türbeyi anlatan tabelanın yazıları, sprey boya ile kapatılırken, aynı zamanda türbenin etrafındaki duvarlara da yazılar yazılması tepki çekti.

Vatandaşların isyanı üzerine belediye ekipleri harekete geçti. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, temizlik ekiplerini türbeye sevk ederek gerekli çalışmaları başlattı.

Ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarının ardından, türbe eski görünümüne kavuştu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY

2020-08-15 17:31:25



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