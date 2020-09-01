Bursaspor'da Başkan Kamat, mazbatasını aldı



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Bursaspor Kulübü'nün geçen pazar günü gerçekleştirdiği olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Erkan Kamat, mazbatasını aldı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan devir-teslim törenine Bursaspor Kongre Divan Kurulu Başkanı Emre Akçil, Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, Başkan Erkan Kamat ve yönetim kurulu üyeleri ile eski başkan Mesut Mestan katıldı.

Kulüpten verilen belgelerin eksik olduğu gerekçesiyle dün alması planlanan mazbatayı bugüne erteleyen Başkan Erkan Kamat, Mesut Mestan yönetiminin kendilerine bu noktada olanak sağladığını dile getirdi. Başkan Kamat, "Kulüple ilgili bütün bilgiler tamamen ve en doğru şekilde bize iletildi. Bundan sonraki görev tamamen bize aittir. Bursamız ve Bursasporumuz için inşallah görevimiz hayırlı olur" dedi.

Eski başkan Mesut Mestan da, Bursaspor çatısı altında olduklarını ve her zaman desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Kongre Divan Kurulu Başkanı Akçil, Başkan Kamat'a mazbatasını verdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-09-01 16:40:26



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