Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 1-3

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)AXA Sigorta Efeler Ligi´nin ikinci hafta mücadelesinde Spor Toto, Bursa deplasmanında Bursa Büyükşehir Belediyespor´u 3-1 yendi.SALON: TVF Bursa Cengiz Göllü
HAKEMLER: Erol Akbulut, Ramazan Çevik
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Muhammet Kaya, Gazmend Husaj, Arpad Baroti, Uğur Kılınç, Do Monte Martins Allisson Melo, Murathan Kısal (Ramazan Serkan Kılıç [L], Berk Dilmenler, Esat Dalgıç, Mehmet Boğaçhan Zambak)
SPOR TOTO: Oğulcan Yatgın, Kemal Kayhan, Leonard Wallace, Nicolas Brono, İbrahim Emet, Nacsimento Ferreira (Murat Tokgöz-Deniz İvgen [L])
SETLER: 20-25, 25-21, 24-26, 23-25
SÜRE: 139 Dakika (34, 33, 39, 33)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-09-16 18:41:35
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