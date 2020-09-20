Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çaprışan motosikletin sürücüsü Ahmet Can Başkaya (26), ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.

İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Metin Arseven (67) yönetiminde ki 43 NN 111 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna girerken arkadan gelen sürücü Ahmet Can Başkaya yönetimindeki 34 AHR 421 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Başkaya, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun bakımda olan Başkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (DHA)

2020-09-20 14:09:58



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