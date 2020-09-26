Türkiye temiz enerji devrimindeki yerini alıyor

Küresel elektrik üretim kapasitelerinin üçte ikisinin güneş ve rüzgar enerjileri ile sağlandığını belirten Bursa TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, dünya genelinde yenilenebilir enerjiye geçişin hızlanmasının temiz bir enerji devrimi yaşanması ve temiz bir gelecek sağlanması çabaları açısından umut verici olduğunu söyledi.

Güneş Enerji Santralleri (GES) imalat ve kurulumunda Türkiye’nin tek TSE belgesine sahip firması olan Bursa TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) tarafından hazırlanan rapora göre 2019 yılında dünya genelinde elektrik üretimi için kurulan kapasitelerin yüzde 67’sinin güneş ve rüzgar enerjileri ile sağlandığını hatırlattı. Avrupa’da yenilenebilir enerji hedefleri artırılırken, dünyanın birçok ülkesinde de yenilenebilir ve temiz, doğal enerji kaynaklarının kullanımı konusunda kamuoyu oluşturulduğunu belirten Şahintaş, Türkiye’nin her bölgesinde verimli bir şekilde kullanılabilecek olan güneş enerjisinin ülkenin temiz ve aydınlık geleceğinin anahtarı olacağını vurguladı.

Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirilen atılımlarla birlikte başta güneş enerjisi olmak üzere birçok yenilenebilir enerjide önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ettiğini belirten Şahintaş, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devletin ve özel sektörün bu anlamdaki yatırım ve çalışmaları ile GES’lere gösterilen ilginin gün geçtikçe arttığını söyledi. Şahintaş, devletin verdiği fazla enerjiyi dağıtım bedeli üzerinden geri alma sözü ile kullanıcılar açısından önemli bir yatırım aracı halline gelen GES’lerin, beş yılda kendilerini amorti ederek kullanıcılarına kazandırmaya da başladığını söyledi. İbrahim Şahintaş, “GES’ler sayesinde aynı zamanda temiz ve tükenmez bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi sayesinde gün için de doğaya zararlı fosil yakıtların kullanımı da azalarak, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunuluyor” dedi.

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