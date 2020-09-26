Şelalenin fotoğrafını çektiği sırada kayalıklardan düştü

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Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA´da, Suuçtu Şelalesi´nde fotoğraf çeken Engin Demir (34), ayağı kayınca kayalıklara düştü.

Engin Demir, gezmek için Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi´ne gitti. Şelalenin fotoğrafını çekmek için kayalıklara çıkan Demir, fotoğraf çekerken ayağı kaydı. Kayalıklardan düşerek yaralanan Demir´in yardımına, çevredekiler koştu. Düştüğü bölgeden çıkartılamayan Demir, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Engin Demir, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Demir´in vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gökhan ÖZHAN

2020-09-26 17:03:15



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