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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halk sağlığı için iş birliği mesajı

İHA

Halk sağlığı için iş birliği mesajı

Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yeni atanan Ahmet Timur, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek, halk sağlığı için ortak çalışma mesajı verdi.
Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yeni atanan Uzman Doktor Ahmet Timur, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i Halk Evi’ndeki makamında ziyaret etti. Başkan Erdem Timur’a yeni görevi için hayırlı olsun diyerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Erdem, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının yükünün daha da arttığını belirterek, Nilüfer Belediyesi olarak her zaman desteğe hazır olduklarını ifade etti.
Nilüfer Belediyesi’nin geçmiş yıllarda hem Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü hem de Uludağ Üniversitesi ile iş birliği yaparak halk sağlığını korumak maksadıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Başkan Erdem, “Bundan sonraki süreçte de Nilüfer Belediyesi olarak halkımızın sağlığını korumak adın yapılacak bütün çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Bu konuda her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.
Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Timur da bu süreçte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, salgınla mücadelenin ön planda olduğu bu dönemde bütün sağlık çalışanlarının canla başla çalıştığını ifade etti. Halk sağlığı adına Nilüfer Belediyesi ile ortak çalışmalar yapabileceklerini belirten Timur, “Vatandaşların hastalık sürecinin yanı sıra hastalıklara yakalanmamaları için önemli çalışmalar yapıyoruz. Halkı bilgilendirme çalışmalarını önemsiyoruz ve bu konudaki çalışmaları artırarak sürdüreceğiz” dedi.

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