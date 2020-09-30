Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yapmış (2)

TUTUKLANDI
Bursa´da sokak ortasında eşi Tülin Gedik´i (55) tabancayla vurarak ağır yaralayan İrfan Gedik (60), sevk edildiği adliyede, mahkemece `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan tutuklandı.
İrfan Gedik'in mahkemedeki ifadesinde, "Eşim boşanmak istediğini söyledi. Ben boşanmak istemiyordum. Kendisiyle konuşup, ikna etmeye çalıştım. Ancak Tülin yine de boşanmak istediğini söyledi. Bu duruma sinirlendiğim için hem Tülin´i hem de kendimi öldürmek istedim. Tülin´e üç el ateş ettim. Tabanca tutukluk yaptı. Tabancayı kafama dayayıp, kendimi öldürmek istedim. Tabanca tutukluk yaptığı için ateşlemedi. Daha sonra polis ekiplerince gözaltına alındım" dedi.Kazım Bulut/GEMLİK(Bursa),(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2020-09-30 17:54:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.