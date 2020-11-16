Bursa'da iş yerine uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA´nın İznik ilçesinde, polis ekiplerince iş yerine yapılan baskında uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı.

İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, dün iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda; 130 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 silah ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Ö.A., F.B. ve Ü.T. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY

2020-11-16 13:45:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.