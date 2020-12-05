Bursa'da emniyetten yaya öncelikli denetim

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Bursa caddelerinde yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde başlatılan yaya öncelikli denetimler Bursa'da uygulanmaya başladı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Çekirge meydanında yaya öncelikli denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 96 araç kontrol edilirken, yayalara öncelik tanımayan 6 araç sürücüsüne 3558 lira cezai işlem uyguladı.

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