Korona virüs salgınında nasıl beslenmeli

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, korona virüs salgını boyunca bireylerde özellikle bağışıklık sisteminin desteklenmesi için yeterli ve dengeli beslenmenin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Sağlıklı bir beslenme planı ile et, süt, tahıl, sebze ve meyve grupları tüketilerek yeterli enerji ve çeşitli besin öğeleri gereksinimleri karşılandığını ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, salgın sırasında yetişkinler için sağlıklı beslenme önerilerini şu şekilde sıraladı:

"Her gün meyveler, sebzeler, kuru baklagiller, tam tahıl ürünleri, yağlı tohumlar ve hayvansal kaynaklı besinler gibi taze ve işlenmemiş yiyecekler tüketilmeli. Ara öğünler için şeker, yağ veya tuz içeriği yüksek besinler yerine çiğ sebzeleri ve taze meyveleri seçilmeli. Vitamin düzeylerinde önemli miktarda kayıplara sebep olabileceği için sebze ve meyveleri uzun süre pişirmemeli. Konserve veya kurutulmuş sebze ve meyveler kullanırken, tuz veya şeker eklenmemiş çeşitleri seçilmeli. Her gün 810 bardak su içmek önemli. Doymuş yağ asitleri yerine doymamış yağ asitleri içeren bitkisel yağlar, kırmızı yerine beyaz et, az yağlı süt ürünleri gibi sağlıklı yağları tercih edilmeli. Günde 5 gramdan az iyotlu tuz ve daha az şeker tüketilmeli. Trans yağ asitleri içeren paketli gıdalardan, şekerli içeceklerden, kafeinli içeceklerden ve yüksek tuz ve şeker içeren hazır besinlerden uzak durulmalı. Ev dışında yemek yemekten kaçınılmalı."

Korona virüs geçiren bireylerin yeterli ve dengeli beslenmeyi sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Güngör, "Bireylerin besin alımlarının azalmasıyla oluşan beslenme yetersizliği ya da artmış besin ve enerji alımının sağlık riski taşıdığı bilinmelidir. Solunum sıkıntısı yaşayan bireylerin karbonhidrat tüketimini azaltması, enerji gereksinimini daha az karbonhidrat, daha fazla yağ ve yeterli proteinden sağlaması gerekmektedir. Antioksidan vitaminlerden olan A,D, C ve B12 vitaminin yeterli düzeyde olması Covid19 belirtilerini azaltmaktadır. Besin hijyeni ve güvenliği açısından çiğ ve pişmiş besinlerin ayrı tutulması ve hazırlanması, taze sebze ve meyvelerin iyi yıkanması ve tüketmeden hemen önce hazırlanması bulaş riskini azaltmaktadır. Covid19 ile mücadelede hiçbir beslenme şekli ya da besin öğesinin tek başına tedavi için yeterli değildir. Ancak bahsedilen besinlerin yeterli, dengeli ve düzenli tüketimi covid19 ile mücadelede faydalı olabilmektedir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.