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Gıda ve ilaç sanayinin gözde bitkisi Mustafakemalpaşa'da yetiştirilecek Mustafakemalpaşa'da yeşeren fidanlar çiftçilere umut oldu

İHA

Gıda ve ilaç sanayinin gözde bitkisi Mustafakemalpaşa'da yetiştirilecek Mustafakemalpaşa'da yeşeren fidanlar çiftçilere umut oldu

Mustafakemalpaşa Belediyesinin, domatese alternatif olarak gerçekleştirdiği ürün araştırmaları meyvesini vermeye başladı, çiftçileri şimdiden hasat heyecanı sardı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar tarafından kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bir yılı geride bırakırken yürüttüğü hizmet faaliyetleriyle bir çok başarıya ve ilklere imza atmayı sürdürüyor. Mustafakemalpaşalı çiftçiler için pazar payı yüksek ve yörede alışılmışın dışında ürün keşifleri yapan ekipler, hem domatese rakip olacak hem de daha önce denememiş yeni bir ürünü toprakla buluştururken, başlatılan proje ile büyük arazide üretim uygulaması da ilk olma özelliği taşıyor. Bilinen bir çok faydasının yanı sıra dünya gıda, ilaç ve kozmetik sanayinin de son zamanlardaki gözdesi kara mürver bitkisi (Sambucus nigra) belediyenin Güllüce mahallesinde bulunan 3 bin 500 metrekarelik pilot arazisine dikilerek yetiştiriciliğin yaygınlaşması için çiftçilere tanıtılıyor. Bursa'nın en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesi Mustafakemalpaşa'nın iklim koşulları ve bereketli toprak yapısına uyum sağlayan ağaç formundaki kara mürver bitkisi için şimdiden hasat heyecanı yaşanırken, bitkinin yazlık ürünlerle rekabet gücü de konuşulmaya başlandı. Pazar araştırmalarını da sürdüren Mustafakemalpaşa Belediyesi 150 fidanla başlayan kara mürver serüvenini çiftçi destek programları ile daha ileri taşımayı hedefliyor.

"Gençlere istihdam, üreticilere ek gelir"
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü faaliyetlerimizle kırsal mahallelerimize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Talep ve değerlendirme toplantılarımız meyvelerine vermeye başladı. Yöreselorganik ürün yetiştiriciliğinde bir ilke imza atarak, gıda ve ilaç sanayisinin etken maddelerinden kara mürver bitkisinin dikimine Güllüce Mahallesinde başladık. Belediyemize ait olan 3 bin 500 metrekarelik arazide 150 adet fidan diktik. Projeyi ileriye taşıyarak çok daha geniş alanlarda, yükte hafif pahada ağır ürünlerle yazlık sebzelere alternatif oluşturmak istiyoruz. İnşallah ilk hasadın ardından yerliyabancı pazarlara girerek, gençlerimize istihdam, üreticilerimize de ek gelir sağlayacağız" dedi.

Mustafakemalpaşa Belediyesinin başlattığı projede kadın girişimci olarak yer alan Aysun Doğru "Kendi ürettiğimiz çelik fidanların tuttuğunu görmek umut verici. Domates, biber gibi ürünlere alternatif olacağını düşünüyoruz. 2 yıl sonra da hasat yapmaya başlayacağız. Maliyet ve işçiliği az kazancı yüksek bir ürünü ilçemize kazandıran Mustafakemalpaşa Belediyesine çiftçilere desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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